Ефимов: Более 6500 рабочих мест для москвичей появятся на юго-востоке Москвы
Земельный участок площадью около 16 га в Южнопортовом районе (ЮВАО) реорганизуют в рамках программы комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На реализацию проекта потратят почти 36 млрд рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объект ограничен Новоостаповской улицей и ТТК, а также 1-й Дубровской улицей и Волгоградским проспектом.
По словам Ефимова, при внушительном экономическом потенциале объект используется неэффективно. Рядом с ним находятся станции метро «Дубровка», «Волгоградский проспект», а также станция МЦК «Угрешская». В будущем объект принесет городскому бюджету свыше 2,5 млрд рублей, а для жителей столицы организуют более 6500 рабочих мест.
Отмечается, что реконструировать участок смогут город, собственники или привлеченный по итогам торгов инвестор. Если редевелопментом займутся инвесторы или Москва, правообладателям выплатят компенсацию, соответствующую рыночной цене земельного участка и находящихся на нем строений.
Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проект предусматривает строительство свыше 260 тысяч «квадратов» общественно-деловой и производственной недвижимости. Чиновник подчеркнул, что здесь построят торговый центр, в котором расположатся точки общественного питания, современный офисный комплекс и отделения кредитных организаций. Также, добавил Гаман, на реконструируемом участке возведут заводы легкой и электронной промышленности и предприятия научно-производственной деятельности.
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