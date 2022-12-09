Ефимов: Более 4 тысяч москвичей получили работу на площадке «Печатники» в «Технополисе Москва»

Предприятия-резиденты площадки «Печатники», входящей в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2017 года, предоставили работу без малого 4000 москвичей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, сегодня на площадке «Печатники» функционируют 48 организаций, имеющих статус резидента. Только за первые девять месяцев текущего года в них пришли работать 553 человека, отметил Ефимов.

Всего же, подчеркнул заммэра, здесь открыты свыше 100 высокотехнологичных предприятий, общее количество сотрудников, занятых на производствах, превышает 6000. Больше всего организаций на площадке «Печатники» трудятся в отраслях робототехники и микроэлектроники, энергосберегающего оборудования, производства инструментов и высокотехнологичных материалов, кроме того, здесь широко представлено фармацевтическое производство.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в текущем году резиденты площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» произвели товары на сумму, превышающую 17,8 млрд рублей. За все время существования площадки они продали потребителям товары и услуги более чем на 49 млрд рублей.

Отмечается, что статус резидента столичной ОЭЗ предоставляет организациям ощутимые налоговые льготы. В частности, такие предприятия имеют право не платить земельный, транспортный и имущественный налоги, а также освобождаются от таможенных пошлин. Кроме того, налог на прибыль для таких организаций равняется лишь 2%. Также производства-резиденты пользуются льготами на аренду земельного участка, на котором строится предприятие, а после ввода в эксплуатацию компания может его выкупить за 1% от кадастровой стоимости.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, за первые три квартала текущего года предприятия-резиденты площадки «Печатники» потратили на совершенствование производств 2,5 млрд рублей, за пять лет расходы резидентов превысили 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отремонтировать корпус бывшего завода «Рено», который войдет в состав площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». На производство первоочередных работ московское правительство потратило 260 млн рублей.

