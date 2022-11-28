Ефимов: Более 17 млрд рублей вложат в создание и расширение производств 12 инвесторов
В создание новых и расширения существующих производств в Москве инвесторы готовы вложить более 17 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с 2016 года Москва без торгов предоставляет землю в аренду инвесторам, которые готовы реализовать масштабные инвестиционные проекты. В марте этого года мэр города Сергей Собянин утвердил меры антикризисной поддержки бизнеса. Одна из них – возможность получить участки для создания новых и расширения существующих производств в рамках инвестпроектов по ставке один рубль в год.
«На данный момент мы заключили договоры о выделении земли на льготных условиях с 12 компаниями. В реализацию проектов они вложат более 17 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.
Масштабные инвестиционные проекты способствуют не только притоку средств в экономику столицы, но и созданию новых рабочих мест. Как написал в своих социальных сетях мэр города, на выделенных инвесторам участках возведут производственные объекты, на которых смогут работать 2,5 тысячи человек.
Руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что суммарная площадь земельных участков, предоставленных предпринимателям для создания и расширения производств, составляет около 30 гектаров. Договоры аренды заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить возведение предприятий.
Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, выделенные земельные участки находятся в разных округах города и охватывают различные сферы производства. Так, в Южном административном округе участки переданы под создание производственного корпуса кондитерской фабрики и инженерного корпуса научно-производственного объединения. В Зеленограде в рамках одного масштабного инвестпроекта появятся четыре предприятия по выпуску керамических изделий, сантехники, архитектурного бетона и кирпича, различных элементов и конструкций для городского благоустройства. На севере города земля передана мелькомбинату и разработчику комплектующих для специальной техники и аварийных служб.
«Еще на семи участках в других округах столицы появятся предприятия по выпуску продуктов питания, мебели, строительной и прочей продукции», – отметил Овчинский.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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