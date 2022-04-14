Ефимов: Москва помогает предприятиям с подбором импортозамещающих комплектующих и сырья

Более 100 компаний обратились на сервис, запущенный городом для помощи бизнесу в подборе альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее о том, что город уже помогает 49 компаниям найти необходимую продукцию и сервисные услуги, в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сервис для предпринимателей был запущен правительством Москвы в середине марта в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса.

«Московские предприятия уже имеют опыт работы в режиме закрытых границ и ограничения в поставках. Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья. Компании могут обратиться на горячую линию поддержки промышленности или зайти на сайт «Агентства промышленного развития» и оставить заявку на подбор», - рассказал Владимир Ефимов. По его словам, на платформу уже поступило 112 обращений: 49 компаний попросили помочь найти ту или и иную продукцию, еще 63 приняли решение зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков. «Новая мера поддержки позволяет восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить межрегиональную кооперацию», – подчеркнул вице-мэр.

Специалисты сервиса тщательно анализируют поступившие заявки, проверяют наличие производителей необходимой продукции в реестре промышленных предприятий города и на территории России. При отсутствии необходимых поставщиков на отечественном рынке специалисты расширяют поиск на страны Азии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Затем информация о найденных альтернативных производителях направляется заявителю для дальнейшего рассмотрения, пояснил заместитель мэра.

Также предприятия могут подать заявку на включение в реестр альтернативных поставщиков через сайт АПР, предоставив необходимую информацию о своей деятельности.

Среди первых, кто получил помощь, оказался столичный производитель конвейерного оборудования «Траяна». Предприятие искало промышленное оборудование, в том числе и станок для обработки деталей с высоким качеством поверхности.

«Специалисты подобрали несколько вариантов требуемого оборудования, а также производителей, которые могли бы изготовить аналогичный станок. Пул производителей и российских дилеров передали руководству московского предприятия. В данный момент ведется работа по заключению контракта на приобретение высокоточной машины», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, специалисты сервиса также дополнительно подбирают остальную необходимую продукцию и в ближайшее время направят компании список предложений.

