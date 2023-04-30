Ефимов: Бизнесмены выкупили у Москвы 409 объектов с января по март 2023 года
В первом квартале текущего года на московских торгах было продано 409 объектов коммерческой недвижимости (394 помещения и 15 зданий, из которых шесть были выкуплены вместе с земельными участками), что на 59% больше, чем с января по март 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, предприниматели заинтересованы в приобретении городской коммерческой недвижимости. Общая площадь проданной недвижимости составляет более 120 тысяч «квадратов», подчеркнул Ефимов.
Отмечается, что больше всего объектов было выкуплено в ЦАО (104). На втором месте ЗАО — 95 зданий и помещений. Замыкает тройку ВАО — 38 объектов.
Самый большим по площади объектом стало здание под паркинг в Чечерском проезде (ЮЗАО), его площадь — 16 тысяч «квадратов». Наименьшим помещением стала кладовка на Ярцевской улице (ЗАО) — 2,7 квадратного метра.
По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Ивана Щербакова, объекты продавались путем конкурсов, открытых аукционов, публичных предложений и торгов без объявления цены. В них участвовали 3000 бизнесменов. В среднем на право выкупить нежилое помещение претендовали восемь человек, отдельно стоящее строение — 35 человек, здание с земельным участком — 18 человек. Рекорд по популярности побил объект на Новокосинской улице (ВАО) — на объект площадью 53,6 «квадрата» претендовали 40 предпринимателей.
Новые собственники приобретенных объектов получают возможность использовать их под магазины и мини-маркеты, парикмахерские, мастерские по ремонту, спортивные и образовательные учреждения и другие объекты, улучшающие инфраструктуру Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга
- Зеленский: Конфликт с Россией - пирог, который нужно разделить
- Глава парламента Крыма: попытка Киева захватить полуостров получит жесткий отпор
- Боец «Вагнера»: Артемовск скоро будет освобожден
- Украина второй раз за ночь обстреляла Брянскую область
- В США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая
- СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ
- Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей
- СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление
- Экономист: с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru