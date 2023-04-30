Ефимов: Бизнесмены выкупили у Москвы 409 объектов с января по март 2023 года

В первом квартале текущего года на московских торгах было продано 409 объектов коммерческой недвижимости (394 помещения и 15 зданий, из которых шесть были выкуплены вместе с земельными участками), что на 59% больше, чем с января по март 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприниматели заинтересованы в приобретении городской коммерческой недвижимости. Общая площадь проданной недвижимости составляет более 120 тысяч «квадратов», подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что больше всего объектов было выкуплено в ЦАО (104). На втором месте ЗАО — 95 зданий и помещений. Замыкает тройку ВАО — 38 объектов.

Самый большим по площади объектом стало здание под паркинг в Чечерском проезде (ЮЗАО), его площадь — 16 тысяч «квадратов». Наименьшим помещением стала кладовка на Ярцевской улице (ЗАО) — 2,7 квадратного метра.

По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Ивана Щербакова, объекты продавались путем конкурсов, открытых аукционов, публичных предложений и торгов без объявления цены. В них участвовали 3000 бизнесменов. В среднем на право выкупить нежилое помещение претендовали восемь человек, отдельно стоящее строение — 35 человек, здание с земельным участком — 18 человек. Рекорд по популярности побил объект на Новокосинской улице (ВАО) — на объект площадью 53,6 «квадрата» претендовали 40 предпринимателей.

Новые собственники приобретенных объектов получают возможность использовать их под магазины и мини-маркеты, парикмахерские, мастерские по ремонту, спортивные и образовательные учреждения и другие объекты, улучшающие инфраструктуру Москвы.



