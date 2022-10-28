Ефимов: Антикризисную поддержку в Москве получили почти 7,5 тысячи предпринимателей

Антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере в период 2020-2022 годов получили около 7,5 тысяч предпринимателей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди мер поддержки бизнеса отсрочка и освобождение от арендных платежей, льготные ставки аренды за земельные участки для создания новых производств, а также другие. Общая сумма поддержки составила более 33 млрд рублей, уточнил Ефимов.

В 2020 пандемийном году отсрочками по аренде воспользовались более 6 тысяч предпринимателей, в совокупности всех мер поддержки помощь оказана на почти 18 млрд рублей.

Как отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в 2021 году отсрочку по аренде получили предприятия общепита.

А с марта 2022 года в Москве действует антикризисный пакет мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере. Заявки на различные льготы подали более 1,7 тысячи предпринимателей, 1,4 тысячи из них уже получили помощь на сумму 14,8 миллиарда рублей.

