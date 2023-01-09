Ефимов: 16 новых корпусов построили в индустриальном парке «Руднево»

Застройщик полностью возвел и подготовил к локации высокотехнологичных предприятий уже 16 строений суммарной площадью 86,5 тысячи «квадратов». Они стали частью индустриального парка «Руднево» — будущей шестой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, завершилось строительство производственного комплекса, состоящего из девяти корпусов. Он будет крупнейшим в составе площадки «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва».

К строительству индустриального парка приступили в конце 2020 года. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что сегодня 100% площадей «Руднево» забронировали предприятия. Ожидается, что площадь «Руднево» увеличится на 300 тысяч «квадратов» в ближайшие три года.

Известно, что Собянин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заключили меморандум о партнерстве в области поддержки развития отрасли БПЛА и авиации в ноябре 2022 года. Сотрудничество включает в себя также основание федерального центра беспилотных авиационных систем на базе площадки парка «Руднево».

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, первые производства появятся в «Руднево» уже в текущем году. В составе федерального центра беспилотных авиационных систем будут работать передовые отечественные производители и разработчики БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Такая деятельность даст возможность ликвидировать отставание от мировых держав — лидеров отрасли и уменьшить зависимость от поставок критических технологий, добавил политик.

В составе центра предусмотрено создание авиационного учебного центра по обучению высококвалифицированного персонала. Помощь в подготовке кадрового резерва как для проектирования БПЛА, так и для технического и операторского персонала окажут передовые отечественные высшие учебные заведения.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что ввод в эксплуатацию площадки «Руднево» — сегодня один из основных проектов ОЭЗ «Технополис Москва». Он отметил, что для производств, которые разместятся в индустриальном парке, будут доступны льготный налоговый и таможенный режимы. Кроме того, немаловажной помощью для инновационных предприятий, имеющих статус резидента ОЭЗ, являются возможность организации свободной таможенной зоны и выкупа площадей по строительной себестоимости, а также обнуление транспортного и имущественного налогов, сокращение налога на прибыль до 2% и отсутствие таможенных пошлин, подчеркнул Дегтев.

