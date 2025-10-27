Два помещения для бизнеса в Кузьминках реализуют на городских торгах
В Москве выставлены на аукцион два помещения на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Приобрести подходящие помещения, здания, земельные участки под конкретный бизнес-запрос можно через открытые аукционы, которые проходят онлайн. Например, на улице Юных Ленинцев сейчас доступны два нежилых помещения свободного назначения. Они подойдут для открытия небольшого магазина, салона красоты, кафе или мастерской. Участниками аукционов могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — отметил Пуртов.
Аукционы пройдут 10 ноября, при этом прием заявок завершается 29 октября.
Площадь данных помещений составляет 74 и 90,1 кв.м. Они расположены на первом этаже здания по адресу ул. Юных Ленинцев, дом 117 и подключены к коммуникациям, оба объекта имеют отдельный вход.
Актуальный список лотов городской недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетплейсы призвали не спешить с покупкой искусственных елей
- Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной
- «Краткосрочный тренд»: Кто победит в битве Чебурашки и Лабубу
- Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
- Сказка по канону: Почему «Горыныч» обошел «Алису» по сборам
- В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
- Один из последователей блогера Алекса Лесли получил 1,5 года колонии
- Центробанк выпустит килограммовую золотую монету номиналом 10 тысяч рублей
- Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги при опоздании на рейс
- В Госдуме раскрыли, когда в России запретят «Айкос»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru