Два помещения для бизнеса в Кузьминках реализуют на городских торгах

В Москве выставлены на аукцион два помещения на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобрести подходящие помещения, здания, земельные участки под конкретный бизнес-запрос можно через открытые аукционы, которые проходят онлайн. Например, на улице Юных Ленинцев сейчас доступны два нежилых помещения свободного назначения. Они подойдут для открытия небольшого магазина, салона красоты, кафе или мастерской. Участниками аукционов могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — отметил Пуртов.

Аукционы пройдут 10 ноября, при этом прием заявок завершается 29 октября.

Площадь данных помещений составляет 74 и 90,1 кв.м. Они расположены на первом этаже здания по адресу ул. Юных Ленинцев, дом 117 и подключены к коммуникациям, оба объекта имеют отдельный вход.

Актуальный список лотов городской недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Москвы.

