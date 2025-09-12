Два коммерческих помещения на юге Москвы доступны на городских торгах
Предприниматели могут приобрести на торгах от города два нежилых помещения в районе Бирюлево Восточное, рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«На городских торгах можно приобрести как просторные, так и небольшие помещения, подходящие для открытия пунктов выдачи заказов, мини-кофеен, ориентированных на продажу напитков и десертов навынос, точек бытового обслуживания. Например, два помещения площадью 23,1 и 23,2 квадратного метра выставлены на аукционы в районе Бирюлево Восточное», — отметил он.
Оба помещения находятся на первом этаже. Они подойдут для любых видов бизнеса, кроме апартаментов. Доступная начальная цена позволяет участвовать в торгах предпринимателям даже с небольшим стартовым капиталом.
Помещения находятся по адресу: Бирюлевская улица, дом 55, корпус 1. Там есть водоснабжение, канализация и электричество. Рядом расположены зоны отдыха, развязка МКАД и Бирюлевский лесопарк.
Прием заявок на участие в торгах завершится 25 сентября, а аукционы пройдут 7 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия нужны квалифицированная электронная подпись и регистрация.
Имущество, выставленное городом на торги, можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы.
