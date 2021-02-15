Шедевры российской культуры послужат девелоперам

Шедевры российской культуры соединятся с современными технологиями строительства жилья. Великие достижения в балете и живописи будут переосмыслены под вопросом «Как вам такое?». Группа компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») запускает новую рекламную кампанию под таким названием.

Она посвящена флагманским проектам премиум-класса «Искра-Парк» и Match Point, а также, де-люкс объектам - «Театральный Дом» и «Сады Пекина». Четыре комплекса предстанут в качестве отдельных объектов искусства, пояснила директор департамента маркетинга ГК «Галс» Юлия Мудрицкая.

«В своей коммуникации группа компаний стремится популяризировать культурное наследие, «оживить» его. Только поддерживая и развивая образ интеллигентного девелопера во всех каналах коммуникации, можно сформировать четкое представление о компании у наших потребителей. Именно поэтому, в своей работе мы оставляем преемственность с предыдущими рекламными кампаниями по смыслу и стилю. Как и раньше, в 2021 году мы планируем использовать современные яркие образы, в которых всегда есть место для «хулиганства», без штампов и дешевых заходов», - отметила Мудрицкая.

Новая рекламная кампания стартует 15 февраля 2021 года в виде OLV-рекламы и баннерной рекламы в диджитал формате. Обращение к деятелям культуры «Как вам такое?» создает дерзкое настроение и подчеркивает гордость за проекты ГК «Галс».

Например, в «Театральном доме» создана современная интерпретация в стиле контемпорари-танца одной их знаковых балетных постановок с яркими акцентами и стилизованной классической музыкой.

Лаундж-зона элитного квартала «Сады Пекина» с захватывающим видом на центр Москвы стала ожившей картиной Марка Шагала с «парящими над землей» влюбленными.

Квартал «Матч Поинт» представлен картиной Петрова-Водкина «Купание красного коня». Строгий конструктивизм, дополненный яркими авангардными пятнами, четкие линии костюмов и решительный антураж – все это эффектно преобразило квартал в известное всем произведение искусства.

Яркие цвета и смелые фактуры в одежде создают впечатление персонажей картин Каземира Малевича, которые сошли во внутреннее пространство премиального квартала «Искра-Парк». Настоящий конструктивизм комплекса из четких линий и геометрических форм становится на миг стилем супрематизма.

Все эти идеи с «живыми» произведениями искусства и элегантные футуристические креативы в духе нашего времени укрепляют позиционирование ГК «Галс» как интеллигентного девелопера.



