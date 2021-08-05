Доля стандартизированных госзакупок в Москве достигла 73%

Власти Москвы в первой половине 2021 года утвердили ещё 34 комплекта типовой конкурсной документации, что позволило довести объём госзакупок по стандартизированным процедурам до 73%. Такие данные привёл заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках стандартизации городом утвержден уже 321 комплект типовой закупочной документации, доступной для использования при размещении закупок города Москвы, которая содержит единые и понятные требования для всех участников закупок», - отметил он. По его словам, объем регулярных госзакупок, для которых уже есть типовая документация, превышает 260 млрд рублей в год.

Среди утверждённых в 2021 году комплектов документации 29% приходится на закупки в области городского хозяйства, 25% - на закупки в сфере имущества и транспорта, 17% - на закупки, обеспечивающие общегородские потребности, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Остальные позволяют стандартизировать закупки в области здравоохранения, образования, информатизации и соцзащиты.

Предполагается, что к концу 2021 года будут разработаны ещё 26 комплектов типовой документации, что поможет довести объем «стандартизированных» закупок до 76% от общего количества.

