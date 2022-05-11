Для системообразующих предприятий расширено льготное кредитование

Мэр Москвы Сергей Собянин на селекторном совещании рабочей группы Госсовета сообщил о решениях по расширению программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в сфере транспорта, строительства, энергетики и в сельском хозяйстве, а также о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%.

Отмечается, что на совещании по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса также было принято решение продлить на год срок уплаты страховых взносов за второй — третий кварталы 2022 года на сумму 1,6 трлн рублей. По словам мэра, такое решение поможет бизнесу адаптироваться в сложившейся ситуации.

На совещании также обсудили предложения регионов по осуществлению инвестпроектов, экспорту сельскохозяйственной продукции и дополнительной поддержке аэропортов и ИТ-сферы.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, программа по поддержке системообразующих предприятий активно реализуется. Так, государство через поручительства ВЭБа берет на себя риски до 50% портфеля банка по кредитам. На 5 мая предприятия в сфере промышленности заключили кредитные соглашения почти на 800 млрд рублей, фактически выдано 330 млрд рублей. В агропромышленном комплексе было заключено договоров на 95 млрд рублей и выдано на 46 млрд рублей.

«В конце апреля подписаны все постановления по льготному кредитованию системообразующих предприятий в сферах транспорта, IT, ЖКХ, коммерческого строительства и энергетики», - сказал Решетников.

По его словам, по всем этим постановлениям отбор банков должен быть завершен уже на следующей неделе. Решетников также подчеркнул, что до конца мая ожидается выдача первых кредитов для предприятий в представленных сферах деятельности.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что в российском перечне системообразующих организаций состоит более двух тысяч компаний, из них 123 имеют производственные площадки на территории столицы. По его словам, список пополняется столичными компаниями, с начала года их число увеличилось почти вдвое, в перечень было включено 56 организаций.

