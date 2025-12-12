Девять помещений в Некрасовке реализуют на открытых аукционах
Девять коммерческих помещений свободного назначения в районе Некрасовка выставили на открытые торги, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Некрасовка — активно развивающийся столичный район. Совсем недавно здесь открыли благоустроенный парк Дружба, который стал одним из главных мест отдыха для жителей как Некрасовки и соседнего Косино-Ухтомского, так и подмосковного города Люберцы. На открытых торгах сейчас можно приобрести девять нежилых помещений в непосредственной близости от парка», — отметил Пуртов.
Объекты расположены по адресу: улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2. Площадь помещений составляет от 50,5 до 94,3 квадратного метра. Поскольку помещения имеют свободное назначение, их новые владельцы получат возможность организовать на этих площадях практически любой коммерческий проект — например, открыть розничный магазин, кафе, медицинский кабинет или иной бизнес.
Все помещения расположены на первых этажах зданий, имеют отдельный вход и обеспечены основными инженерными коммуникациями. Желающие принять участие в торгах должны подать заявки до 12 и 19 января. Сами аукционы состоятся 15 и 27 января на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия потребуется пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ознакомиться с полным перечнем выставляемого на торги городского имущества можно на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Торги Москвы» представлены детальные сведения о каждом лоте: фото, сопроводительная документация, условия и формат проведения торгов.
Дополнительную информацию об экономической жизни Москвы можно найти в официальных каналах Комплекса экономической политики — в мессенджерах Телеграм и MAX.
