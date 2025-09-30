Департамент по конкурентной политике получил премию «Лучшие социальные проекты России»
Лауреатами премии «Лучшие социальные проекты России» стали образовательные проекты столичного Департамента по конкурентной политике «Московские поставщики: история в лицах» и «Культура конкуренции». Об этом заявил глава ведомства Кирилл Пуртов.
«Рады, что наши инициативы были отмечены в конкурсе «Лучшие социальные проекты России». Проект «Культура конкуренции» получил награду в номинации «Финансовая грамотность». Столичный Департамент по конкурентной политике совместно с Университетом Правительства Москвы разработал программу для школьников с целью обучить их основам финансовой грамотности, рассказать о принципах проведения госзакупок и о роли конкуренции в развитии экономики страны», — сказал Пуртов.
Он добавил, что в проекте с 2021 года приняли участие почти 5000 московских учеников.
«Культура конкуренции» включена в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы, куда входят лучшие практики, цель которых — развитие конкуренции. Он предусматривает проведение лекций и практических занятий. В этом сезоне проект охватит свыше 1000 столичных школьников.
«Еще один просветительский проект Департамента — серия книг «Московские поставщики: история в лицах» — был отмечен в номинации «Сохранение культурного наследия». Он был задуман для сохранения богатой истории российского предпринимательства и передачи знаний следующим поколениям. Глубокая работа с источниками, которую мы провели совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, позволила показать, как наследие прошлого формирует наше настоящее и вдохновляет на новые свершения», — добавил Пуртов.
В формате кратких очерков он знакомит широкий круг читателей с судьбами российских предпринимателей XIX — начала XX веков. Книги позволяют узнать об истории отечественного бизнеса — от металлургии до банковской сферы, о наследии выдающихся династий, об их вкладе в развитие экономики, культуры, науки и образования как всей страны в целом, так и столицы в частности.
