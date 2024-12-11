Департамент города Москвы по конкурентной политике стал лауреатом премии Рунета

Департамент по конкурентной политике города Москвы получил премию Рунета в номинации «Экономика и бизнес», заявил глава департамента Кирилл Пуртов.

Церемония награждения прошла в конференц-зале Третьяковской галереи 9 декабря.

По словам Пуртова, на протяжении всех 20 лет существования департамента ведомство стремится идти в ногу со временем. Так, городские торги перешли в электронный формат, был создан единый цифровой стандарт контрактной системы Москвы, а Инвестиционный портал Москвы, Портал поставщиков и другие цифровые сервисы стали драйверами экономического роста Москвы.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области интернета и высоких технологий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, награждение прошло уже в 21-й раз, а лауреатами премии стали 15 проектов Москвы.

Столичный Департамент по конкурентной политике стимулирует и развивает конкуренцию, создавая понятные правила организации и проведения торгов и формируя информационное пространство. Это один из уполномоченных органов по регулированию в сфере закупок Москвы контрактной системы.

Отдельно эксперты отметили работу департамента по вовлечению в экономическую жизнь Москвы граждан и предпринимателей.

В Москве активно развивается предпринимательство, витриной объектов выступает столичный Инвестиционный портал, на котором выставляется на торги различное имущество города.

Созданный в 2013 году Портал поставщиков предназначен для автоматизации закупок малого объема. Сегодня здесь работают свыше 350 тысяч предпринимателей, а также более 58 тысяч заказчиков из 41 российского региона, а перечень услуг, работ и товаров включает свыше 2,9 млн позиций.

Электронное информационное воздействие на протяжении закупочного цикла обеспечивает Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы. Она также обеспечивает предотвращение нарушений в сфере закупок и дает возможность решать задачи прогнозирования, статистического наблюдения и анализа.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

