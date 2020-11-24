Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве растет
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за октябрь выросло на 20%. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по столице.
За этот месяц было зарегистрировано 18 433 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,2 раза больше, чем в сентябре. В сравнении с октябрем 2019 года этот показатель увеличился в 1,5 раз (рост 46%).
Тенденция по усилению спроса на квартиры на рынке вторичного жилья связана с исторически низкой инфляцией и снижением ипотечных ставок на «вторичку», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что ставка по ипотеке снизилась до 8,45%.
«За январь-сентябрь текущего года объем выданных ипотечных жилищных кредитов на вторичное жилье составил 205 млрд рублей – на 43% больше, чем за три квартала 2019 года. За этот же период количество таких кредитов в Москве выросло по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 34% и составило 40197», - сказал заммэра.
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