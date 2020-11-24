Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве растет

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за октябрь выросло на 20%. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по столице.

За этот месяц было зарегистрировано 18 433 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,2 раза больше, чем в сентябре. В сравнении с октябрем 2019 года этот показатель увеличился в 1,5 раз (рост 46%).