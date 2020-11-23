Власти Москвы намерены развивать велотрассу «Крылатское»

Столичные власти намерены вернуть пришедшую в упадок велотрассу в Крылатском, чтобы вновь сделать её удобной и доступной для тренировок профессионалов и любителей. Об этом сообщил официальный телеграмм канал Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы "Экономика Москвы".

Уникальный спортивный объект был построен к Олимпиаде-80. За эти годы на велотрассе было установлено более 200 рекордов. До сих пор на ней тренируются как ведущие спортсмены страны, так и местные жители.

По сообщению «Экономики Москвы» почти 20 лет назад незаконным способом велодорога перешла в право собственности частной компании, которая не развивает ее как спортивный объект. Трасса приходит в упадок, трековое покрытие изношено, не обеспечены меры безопасности, отсутствует инфраструктура для спортсменов. На территории появились объекты самостроя, нарушающие границы велотрека. Кроме того, как рассказал зампрефекта Западного административного округа города Москвы Дмитрия Гащенкова, нынешние владельцы периодически ограничивают доступ к трассе, что вызывает справедливое недовольство, так как велотрек предназначен для общественного пользования.

Департамент спорта Москвы подтвердил, что у столичного правительства есть планы по созданию в этом районе современного спортивного кластера.

На заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, которое состоялось во вторник Заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Канищева рассказала, что сейчас для формирования единой концепции крупного спортивного кластера ведутся переговоры с собственником велодороги. «Кластер в Крылатском интересен не только профессионалам спорта, но всем москвичам, ведущим активный образ жизни», - пояснила Светлана Канищева.

