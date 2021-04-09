Чипсы и ракеты: в Москве пройдут онлайн-экскурсии Открой#Моспром со звездами

Актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна с 12 по 16 апреля проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы, в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром. Об это рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году проект заработал сразу в нескольких новых форматах, появились в том числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые знакомили с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. Также был запущен звездный Открой#Моспром, где экскурсии проводят известные российские артисты.

«В этом году мы уже провели четыре таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей», – рассказал Ефимов.

В апреле планируется провести три онлайн-экскурсии. «Посмотреть прямые эфиры со звездными гостями можно будет в социальных сетях проекта Открой#Моспром. Первый состоится уже в понедельник, в День космонавтики», - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, отметив, что экскурсия будет посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.