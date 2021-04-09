Чипсы и ракеты: в Москве пройдут онлайн-экскурсии Открой#Моспром со звездами
Актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна с 12 по 16 апреля проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы, в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром. Об это рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в прошлом году проект заработал сразу в нескольких новых форматах, появились в том числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые знакомили с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. Также был запущен звездный Открой#Моспром, где экскурсии проводят известные российские артисты.
«В этом году мы уже провели четыре таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей», – рассказал Ефимов.
В апреле планируется провести три онлайн-экскурсии. «Посмотреть прямые эфиры со звездными гостями можно будет в социальных сетях проекта Открой#Моспром. Первый состоится уже в понедельник, в День космонавтики», - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, отметив, что экскурсия будет посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Клим Шипенко, который готовится к полету на МКС для съемок фильма, и актриса Мария Миронова побывают в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева – разработчика легендарных ракета-носителей «Ангара» и «Протон». Участники экскурсии узнают, как перевозят ракеты к месту запуска, сколько груза они могут транспортировать на орбиту, а также покажут, как собирается «Протон».
Второй эфир запланирован на предприятии «Московский картофель» 14 апреля. Певица Ханна узнает, как картофель превращается в чипсы. Актриса Светлана Пермякова 16 апреля в прямом эфире отправится на фармпроизводство «Макиз Фарма», производящее более миллиарда таблеток в год.
Проект «Открой#Моспром», существующий с марта 2019 года, работает в множестве форматов: офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. В офлайн мероприятиях уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 7,7 млн зрителей.
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