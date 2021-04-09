В Москве уровень безработицы – один из самых низких среди мировых центров

Таковы данные исследования международной группы Euromonitor, проведенного по методологии Международной организации труда (МОТ). Выяснилось, что по итогам прошлого года уровень безработицы в российской столице составил 2,5%. В Пекине — 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио – 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Нью-Йорке —8,8%, а в Стамбуле — 17,5%.

По словам Ефимова, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, составив к концу 2019 года всего 2,2%. «За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 млрд рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии», — отметил заммэра, добавив, что по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в Москве вырос лишь на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых центров по уровню занятости населения. «Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели — 37,4%», — пояснил он.



