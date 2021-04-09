В Москве уровень безработицы – один из самых низких среди мировых центров
В Москве в 2020 году зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди десяти крупнейших мировых центров. Ниже он оказался только в Пекине. В других мировых центрах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель превысил московский от двух до семи раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Таковы данные исследования международной группы Euromonitor, проведенного по методологии Международной организации труда (МОТ). Выяснилось, что по итогам прошлого года уровень безработицы в российской столице составил 2,5%. В Пекине — 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио – 3,8%, в Лондоне — 4,5%, в Париже — 7,6%, в Нью-Йорке —8,8%, а в Стамбуле — 17,5%.
По словам Ефимова, с 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, составив к концу 2019 года всего 2,2%. «За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 млрд рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии», — отметил заммэра, добавив, что по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в Москве вырос лишь на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%.
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых центров по уровню занятости населения. «Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели — 37,4%», — пояснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Зеленский опубликовал селфи из Донбасса на фоне ржавых брусьев
- СМИ: Россия перебрасывает «Искандеры» к границе с Украиной
- Центробанк лишил лицензии московский Нефтепромбанк
- СМИ: В России цены на майонез и соусы вырастут на 10%
- Кардиолог перечислил признаки надвигающегося тромбоза мозга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru