Бот в Telegram «Самострой.net» проверил более 3,5 тысячи обращений за месяц
Telegram-бот «Самострой.net», который предоставляет информацию об участках или объектах капитального строительства на территории Москвы и за ее пределами, зафиксировал 3,5 тысячи обращений за месяц работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости. С начала запуска сервиса, чуть более чем за месяц, к нему обратились более 3,5 тысячи раз. Из них 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя на земельных участках: полученные сведения о нарушениях особенно актуальны при покупке или аренде объектов недвижимости», - пояснил Ефимов.
Для проверки информации боту нужен лишь кадастровый номер объекта. В течение минуты программа выдаст один из двух вариантов ответа: «на данном участке находится объект самовольного строительства» или же «по данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».
Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что чат-бот работает быстро и круглосуточно.
«В нашем случае цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве. При этом формат виртуального собеседника полностью отвечает запросам нашего времени», - подчеркнул Овчинский.
В ведомстве уточнили, что в случае отсутствия данных о самостроях на выбранных землях можно обратиться за консультацией непосредственно в Госинспекцию по недвижимости.
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