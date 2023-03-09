Более 28 тысяч рабочих мест появятся на севере Москвы в рамках реализации 5 проектов КРТ

Власти Москвы построят более 1,2 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости в Северном административном округе, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря программе комплексного развития территории на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон в округе будут построены новое жилье, места для семейного досуга, спортивные объекты, а также торговые и деловые центры.

Проект позволит создать для столицы более 28 тысяч рабочих мест, отметил Ефимов. По его словам, в Дмитровском районе будет создано более 13 тысяч мест, в Головинском – свыше 10 тысяч, в Тимирязевском – 3,5 тысячи, а в Войковском – более двух тысяч.

Инвестиции в развитие инфраструктуры превысят 300 миллиардов рублей, заключил заммэра.