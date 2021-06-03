Более 27 млрд рублей вложат в реорганизацию бывшей промзоны «Южный порт» в Москве

Комплексное развитие территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» в Москве будет проведено в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 27 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт» превысит 19,5 га, инвестиции по новому объекту на юго-востоке Москвы составят 27,8 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу 6,54 тысячи рабочих мест, бюджетный эффект составит порядка 1,9 млрд рублей в год», — рассказал заммэра на Петербургском международном экономическом форуме.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на участке планируется построить объекты площадью 385 тысяч квадратных метров.