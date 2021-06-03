Более 27 млрд рублей вложат в реорганизацию бывшей промзоны «Южный порт» в Москве
Комплексное развитие территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» в Москве будет проведено в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 27 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт» превысит 19,5 га, инвестиции по новому объекту на юго-востоке Москвы составят 27,8 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу 6,54 тысячи рабочих мест, бюджетный эффект составит порядка 1,9 млрд рублей в год», — рассказал заммэра на Петербургском международном экономическом форуме.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на участке планируется построить объекты площадью 385 тысяч квадратных метров.
«Промышленная застройка в новом индустриальном квартале займет 247 тысяч квадратных метров, общественно-деловая - 138 тысяч квадратных метров. Проект планировки территории будет разработан в течение одного года, реализация проекта займет 12 лет», - пояснил Прохоров.
В целом инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов даст городу около 500 тысяч новых рабочих мест и почти 3 триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 7 триллионов рублей.
Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские пространства. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле».
В ноябре 2020 года в Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино на севере столицы.
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