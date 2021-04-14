Проект «Индустриальные кварталы» определит инвесторов на 35 аукционах

35 аукционов для определения инвесторов, которые займутся реорганизацией бывших промышленные территории столицы пройдут в этом году по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 гектаров, а градостроительный потенциал – 7,5 млн кв. м.

«Будет построено 3,7 млн кв. м производственных площадей и столько же общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн кв. м жилья. Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тысяч рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год», - отметил Владимир Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что за первые три месяца текущего года в Москве одобрены 27 проектов КРТ, семь из которых уже начали реализовываться.

«Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. Инвестор вложит в промзону Октябрьское поле 14 млрд рублей, и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, также там будет создано более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 гектаров. Там появится не только новое жилье, но и два детских сада, школа, поликлиника и технопарк», - рассказал Прохоров.

Добавим, все проекты решений о КРТ опубликованы на сайте правительства Москвы. Они содержат информацию о реализации проектов: площадь и границы проекта КРТ, виды разрешенного использования и предельные параметры развития территории.

А ранее сообщалось, что сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.

Теперь срок с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион сокращен до 170 дней через торги (раньше он составлял 340 дней). Власти считают, что этого срока достаточно для определения основных условий комплексного развития территорий.

