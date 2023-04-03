Более 20 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО благодаря городской программе
Инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с 2021 года столица заключила 11 соглашений с инвесторами о возведении недвижимости в Новой Москве. Ефимов отметил, что там появятся образовательные учреждения, промышленные технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры. Заммэра подчеркнул, что также появится свыше 20 тысяч новых рабочих мест. Ефимов добавил, что программа МПТ способствует сбалансированной застройке районов, жители которых смогут найти работу рядом с домом.
В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что инвесторы стали активно вкладываться в создание промышленных технопарков и научных центров. Он отметил, что по МПТ в ТиНАО будут возведены два высокотехнологичных промышленных технопарка, производственный комплекс, а также центр инноваций и импортозамещения. Овчинский добавил, что объекты дадут почти пять тысяч новых рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru