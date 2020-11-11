Безработица в Москве сократилась почти на 7%

Ситуация с безработицей в российской столице постепенно улучшается после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он выступил на пленарном заседании форум «Сильные идеи для нового времени».

«Осенью ситуация на рынке труда Москвы сначала стабилизировалась, а в октябре стала улучшаться. С начала второго осеннего месяца численность безработных в столице уменьшилось на 6,8%, составив на 29 октября 208 тысяч человек», - отметил заммэра.

По словам Владимир а Ефимова, на конец октября уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 2,82%, по сравнению с началом месяца показатель снизился на 0,21%.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что на неделе 19-25 октября в столице вырос спрос на новых сотрудников:

«По сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 0,7%. Максимальный прирост в московской агломерации, как и в целом по России, зафиксирован на медицинских работников».

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. В рамках мероприятия проходят сессии по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

