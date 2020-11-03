Банковский эксперт назвал плюсы выхода Москвы на рынок заимствований
Решение правительства Москвы выйти на рынок заимствований – это хорошая новость по нескольким причинам, заявил начальник управления информационной политики «Альфа-Банка» Андрей Согрин.
«Во-первых, это позволяет правительству Москвы продолжать реализацию долгосрочных программ в период, когда доходы городского бюджета сократились из-за снижения экономической активности. Логично, чтобы именно в период кризиса поддержка социальной сферы, здравоохранения, инфраструктурных проектов, программ реновации и строительства не прекращалась, а, наоборот, усиливалась», - отметил Согрин.
По его словам, таким образом, власти города проводят контрциклическую политику, смягчая негативные последствия кризиса для экономики.
«Во-вторых, появление на рынке облигаций такого надежного заемщика, как правительство Москвы, расширяет опции инвесторов по диверсификации вложений», - заявил начальник управления информационной политики Альфа-Банка.
Москва выходит на рынок заимствований Москва впервые за 10 лет. Об этом стало известно накануне, когда в Мосгордуму поступил законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В настоящий момент долговая нагрузка Москвы не превышает 1,1% от годового объема доходов бюджета города. По этой причине привлечение займов не окажет влияния на устойчивость городского бюджета. Вместе с тем, оно увеличивает спектр инвестиционных возможностей российского рынка, что также является крайне позитивным моментом.
Ранее в октябре заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявлял, что по итогам 2020 года городской бюджет недополучит около 800 млрд рублей из-за пандемии.
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