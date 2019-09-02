Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой

Кредитная нагрузка россиян приблизилась к пиковому уровню. Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств. Чем проценты выше, тем сложнее гражданам терпеть кредитную нагрузку.

Коэффициент обслуживания необеспеченных потребительских кредитов вырос за тот же период с 8,3 до 8,8%. Максимальный уровень был зафиксирован в 2014 году — 9,3%.

Таким образом, финансовые аналитики предполагают, что страна сделала большой шаг к экономическому кризису.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов, обсуждая с НСН, приведенную ЦБ статистику отметил, что финансовые неурядицы уже на пороге.

«Здесь нужно смотреть на эти цифры с двух разных точек зрения. Увеличение показателя говорит о том, что у нас падают реально располагаемые доходы у населения. Это общепризнанный факт. Также общеизвестно, что у нас все больше и больше выдается кредитов и проблема закредитованности населения тоже хорошо известна. И эта два фактора в сумме могут свидетельствовать, что у нас надвигаются неприятности», – считает эксперт.