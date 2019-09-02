Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой
Независимый финансовый эксперт в эфире НСН оценил угрозы экономического кризиса в стране.
Кредитная нагрузка россиян приблизилась к пиковому уровню. Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств. Чем проценты выше, тем сложнее гражданам терпеть кредитную нагрузку.
Коэффициент обслуживания необеспеченных потребительских кредитов вырос за тот же период с 8,3 до 8,8%. Максимальный уровень был зафиксирован в 2014 году — 9,3%.
Таким образом, финансовые аналитики предполагают, что страна сделала большой шаг к экономическому кризису.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов, обсуждая с НСН, приведенную ЦБ статистику отметил, что финансовые неурядицы уже на пороге.
«Здесь нужно смотреть на эти цифры с двух разных точек зрения. Увеличение показателя говорит о том, что у нас падают реально располагаемые доходы у населения. Это общепризнанный факт. Также общеизвестно, что у нас все больше и больше выдается кредитов и проблема закредитованности населения тоже хорошо известна. И эта два фактора в сумме могут свидетельствовать, что у нас надвигаются неприятности», – считает эксперт.
«У нас надувается пузырь потребительского кредитования и рано или поздно он должен лопнуть»
«Центробанк очень активно предпринимает меры, чтобы пузырь этот сдуть и контролировать это четко и жестко. Это звоночек не очень приятный, говорить о надвигающемся кризисе я бы точно не стал. Но признаю, что статистика не очень хорошая. За ней нужно очень внимательно следить», - предположил выход из ситуации Антон Шабанов.
ЦБ и правительство не раз выражали опасение по росту закредитованности россиян. В частности, с октября регулятор вводит шкалу надбавок по коэффициентам риска в потребкредитах. Она должна принудить банки сократить выдачу займов. При этом Банк России уже повышал надбавки 1 апреля, но рост кредитования не замедлился.
«Банк России вынужден проповедовать жесткую политику, потому что ситуация не очень хорошая. В ином бы случае ЦБ не увеличивал бы резервы по кредитам, не вводил бы более жесткие условия для банков, чтобы им было невыгодно выдавать кредиты. Это показатель рынка, на основании которого Центробанк и принимает решение, стоит ли ему как-то вмешиваться в текущие процессы или нет. Повышающиеся цифры свидетельствует о том, что этот рынок нужно регулировать», - отметил финансовый эксперт Шабанов.
Минэкономразвития предложил свой вариант решения проблемы с закредитованностью россиян есть. Как пишет «Ъ», и ведомство разработало законопроект, который обязывает банки продавать просроченные кредиты не коллекторам, а самим должникам, причем с существенным дисконтом. Но банковский рынок отнесся к идее отрицательно, опасаясь, что россияне вообще перестанут вовремя платить по кредитам.
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