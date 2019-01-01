«Золотые» слова. Мобильная связь дорожает

Средний рост цен на мобильную связь в России с декабря прошлого по май нынешнего года составил три процента. Такие данные приводит «Коммерсантъ», отмечая, что цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение крайне незначительное. Эксперты, к которым обратилось издание, объясняют рост цен на связь повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом. Закон об отмене национального роуминга был подписан президентом России в конце 2018 года и вступил в силу с начала текущего месяца.

Между тем, еще в декабре ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил НСН, что за отмену роуминга давно платит вся страна: «До отмены внутрисетевого роуминга тарифы были различными, каждый мог выбрать тот тарифный план, который бы его устраивал. Если вы ездите по стране, то он подороже, если вы никуда не ездите, как, например, пожилые люди, то подешевле. Сегодня произошла уравниловка. По сути, за отмену внутрисетевого роуминга уже полгода платит вся страна, потому что ещё полгода назад тарифные планы были скорректированы в сторону увеличения», — пояснил тогда собеседник агентства.

Представитель одного из операторов «большой четверки» признал рост цен на услуги связи, оказываемые его компанией. По словам собеседника «Интерфакса», на цены давят инфляция, а также финансовая нагрузка, которую несет отрасль в связи с новыми законами, колебаниями курсов валют и повышением НДС. Резонно предположить, что затраты операторов на внедрение требований так называемого «закона Яровой» (а они, напомним, исчисляются десятками миллиардов) тоже найдут свое отражение в росте тарифов. Это подтверждал в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

«Однозначно, они в каком-то горизонте вырастут. Для того, чтобы компенсировать затраты по инфраструктуре, капитальные затраты и программному обеспечению – всего, что необходимо на создание этих систем. Все, кто сталкивался с построением инфраструктуры, знают, насколько это сложно – делать программно-аппаратный комплекс на работающей сети. Ну, это тоже непростая такая задача, нешуточная», - пояснил собеседник агентства.

В долгосрочной перспективе стоимость услуг сотовых операторов, по оценкам Эльдара Муртазина, может вырасти «в течение пяти лет на 70-75%».

Вот и поговорили…

