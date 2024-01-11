Стоимость биткойна превысила 48 тысяч долларов впервые с 27 декабря 2021 года

По данным площадки на 17:38 мск 11 января, цифровая валюта подорожала на 6,35% - до 48 052 долларов. Через несколько минут биткоин прибавил ещё 6,68% - 48 174 долларов.

Ранее аналитики FinExpertiza заявили, что самыми прибыльными инвестициями 2023 года стали биткоин, акции и золото.

Отмечается, что при пассивной стратегии криптовалюта принесла инвесторам прибыль в 176,4 тысячи рублей, иностранные акции – почти 57 тысячи рублей, российские акции – 45,6 тысячи рублей, золото – 37, 4 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

