Стоимость биткойна превысила 48 тысяч долларов впервые с 27 декабря 2021 года
Стоимость биткойна впервые с 27 декабря 2021 года превысила отметку в 48 тысяч долларов, сообщает Coindesk.
По данным площадки на 17:38 мск 11 января, цифровая валюта подорожала на 6,35% - до 48 052 долларов. Через несколько минут биткоин прибавил ещё 6,68% - 48 174 долларов.
Ранее аналитики FinExpertiza заявили, что самыми прибыльными инвестициями 2023 года стали биткоин, акции и золото.
Отмечается, что при пассивной стратегии криптовалюта принесла инвесторам прибыль в 176,4 тысячи рублей, иностранные акции – почти 57 тысячи рублей, российские акции – 45,6 тысячи рублей, золото – 37, 4 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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