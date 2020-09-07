Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов

Отмечается, что за август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 миллиона долларов после роста в июле на 0,7%

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%..

