Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов

Нацбанк Белоруссии заявил, что золотовалютные резервы страны сократились в сентябре на 15,8% (1,4 миллиарда долларов).

Согласно отчету банка, размещенному на официальном сайте, международные резервы Белорусси на 1 сентября составили 7 457,8 миллиона долларов.

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Отмечается, что за август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 миллиона долларов после роста в июле на 0,7%

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%..

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
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