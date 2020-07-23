Золото подорожало до максимума за 9 лет

Цена фьючерсов на поставки золота в августе выросла на 1,2% - до $1865,1 за унцию, свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Это максимум с августа 2011 года, когда рекорд по цене закрытия был зафиксирован на уровне $1891,9 за унцию.

Золото дорожает на фоне обострения в отношениях между США и Китаем: американские власти закрыли генконсульство КНР в Хьюстоне, а Пекин в ответ рассматривает возможность закрытия консульства США в Чэнду. Одновременно растёт в цене и серебро – до $23,144 за унцию, свидетельствуют данные MarketWatch. Это максимум с сентября 2013 года.

