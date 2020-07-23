СМИ: Китай закроет консульство США в Чэнду
Власти Китая могут закрыть американское генконсульство в Чэнду в провинции Сычуань в ответ на требование Вашингтона прекратить работу китайского консульства в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на осведомлённый источник.
Консульство в Чэнду считается стратегически важным, поскольку его работа охватывает юго-запад страны, включая Гуйчжоу, Тибетский автономный район и город Чунцин. Всего в КНР пять консульских учреждений США: в Гуанчжоу, Шэньяне, Нанхая, Чэнду и Ухане. Из Уханя американцы сами эвакуировали своих консульских сотрудников, когда произошла вспышка коронавирусной инфекции.
Официально Пекин обещал Вашингтону зеркальные меры в ответ на закрытие консульства в Хьюстоне. В Госдепартаменте США это решение объяснили необходимость обеспечить защиту интеллектуальной собственности и персональных данных американцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru