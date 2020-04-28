Злочевский назвал чушью заявление Bloomberg’а о дефиците российского зерна

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН назвал «чушью» прогнозы Bloomberg’а о дефиците российской пшеницы.

Российская пшеница может оказаться в дефиците, так как покупатели зерна по всему миру стремятся создать большие запасы на фоне пандемии коронавируса. В результате поставок не хватает уже сейчас, сообщает Bloomberg.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН опроверг информацию о дефиците российского зерна, отметив, что в России, наоборот, кризис перепроизводства.

Внеплановый экспорт зерна из России прекратят в конце мая

«Насчет нехватки, это чушь. Мы не остановили экспорт, а выбрали квоту. Экономике ограничения, конечно, вредят, но не производителям, а экспортёрам. А на мировом рынке сейчас переизбыток, а не нехватка. И даже если мы вдруг избавим рынок от нашей пшеницы, то он точно не помрёт, мы просто отдадим место конкурентам. Наши главные конкуренты - американцы, канадцы, Европа, которая, кстати, в этом сезоне может выйти на первое место по поставкам. У нас сейчас наоборот кризис перепроизводства – не знаем куда девать!» - заявил Злочевский.

Ранее Минсельхоз РФ заявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - сказано в официальном сообщении министерства.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский пояснил НСН, что решение Минсельхоза остановит лишь выдачу новых квот, но не плановый экспорт зерновых.

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