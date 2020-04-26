Растениеводы не испугались приостановки российского экспорта зерновых
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН спокойно отнесся к решению Минсельхоза РФ временно прекратить экспорт зерновых.
Минсельхоз РФ заявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года, пишет ТАСС.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - сказано в официальном сообщении.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский пояснил НСН решение Минсельхоза о приостановке экспорт зерновых.
«Минсельхоз увидел, что квоты на зерно по декларациям выбраны, и об этом заявил. Выборка квот, то есть плановых объемов, на экспорт происходит по временным декларациям, которые оформляются таможней задолго до выгрузки. Выборка идет опережающими темпами к реальной отгрузке. Это не значит, что не будут грузиться запланированные объемы, которые указаны в рамках квот. Отгрузка примерно к концу мая закончится. То есть, экспорт не останавливается вообще. Останавливается оформление квоты, а не экспорт», - рассказал эксперт.
Ранее Аркадий Злочевский в эфире НСН уточнил причины сокращения урожая ржи в России и сказал, насколько подорожает буханка черного хлеба.
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