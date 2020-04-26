Растениеводы не испугались приостановки российского экспорта зерновых

«Минсельхоз увидел, что квоты на зерно по декларациям выбраны, и об этом заявил. Выборка квот, то есть плановых объемов, на экспорт происходит по временным декларациям, которые оформляются таможней задолго до выгрузки. Выборка идет опережающими темпами к реальной отгрузке. Это не значит, что не будут грузиться запланированные объемы, которые указаны в рамках квот. Отгрузка примерно к концу мая закончится. То есть, экспорт не останавливается вообще. Останавливается оформление квоты, а не экспорт», - рассказал эксперт.

Ранее Аркадий Злочевский в эфире НСН уточнил причины сокращения урожая ржи в России и сказал, насколько подорожает буханка черного хлеба.



