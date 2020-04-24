Жупел инфляции. Глава ЦБ против раздачи денег населению

Раздача напрямую денег населению может вызвать «взрыв» инфляции, предупредила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров. В случае такого развития событий, по словам Набиуллиной, людям будет трудно что-то купить на такие деньги из-за неизбежного скачка цен.

Рассуждая об инфляции, глава ЦБ признала риск отклонения от цели в 4% в будущем году и на среднесрочной перспективе.