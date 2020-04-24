Жупел инфляции. Глава ЦБ против раздачи денег населению
Раздача напрямую денег населению может вызвать «взрыв» инфляции, предупредила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров. В случае такого развития событий, по словам Набиуллиной, людям будет трудно что-то купить на такие деньги из-за неизбежного скачка цен.
Рассуждая об инфляции, глава ЦБ признала риск отклонения от цели в 4% в будущем году и на среднесрочной перспективе.
По словам Набиуллиной, резкое снижение внутреннего и внешнего спроса в этом году будет значительно сдерживать инфляцию, передает ТАСС.
Ранее сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых с целью поддержки экономики России в условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.
В ряде ведущих стран власти оказывают прямую помощь гражданам в условиях коронавирусного кризиса, в том числе, в виде прямых денежных субсидий.
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