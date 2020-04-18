Промышленность скончается, учёные сбегут. Кричевский о господдержке
Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН заявил, что в первую очередь в государственной поддержке сегодня нуждаются производство и научная сфера.
Музеи, зоопарки, развлекательные учреждения и розничная торговля включены правительством России в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики. Розничной торговле в перечне отведен целый раздел, в который включены торговля одеждой, обувью и текстилем, транспортными средствами и запчастями к ним, инфо-коммуникационным оборудованием, товарами для досуга и развлечений, а также торговля на рынках
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН оценил новые меры предпринятые правительством для поддержки экономики.
«Очередные виды экономической деятельности, что признаны пострадавшими от коронавируса, безусловно, актуальны и важны для экономики, но вместе с тем они относятся к сервисному сектору, который и так весьма обласкан властями. Вообще при любом экономическом кризисе государства понимают, что основа восстановления это стимулирование потребительского спроса и реальный сектор экономики. Мы, конечно, с огромным удовольствием будем ходить в музеи, зоопарки и в магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, но как бы не сложилось так, что деньги у нас будут, а покупать будет нечего, потому что автопром, мебельное производство, отечественная швейная промышленность тихо скончаются, в то время как мы спасали кафе или кинотеатры», - заявил экономист.
Кроме того, он напомнил, что сфера науки сейчас также нуждается в поддержке и предупредил, что без этого российские учёные захотят покинуть свою родину.
«Я всё жду и даже не надеюсь на то, что однажды в этом списке появится наука. Те, кто составляют интеллектуальную мощь нации и о ком вспоминают лишь тогда, когда этих людей, получающих в нашей стране копейки, награждают премиями и чествуют на зарубежных форумах. Скорее всего, мы этого не дождёмся, а вместо этого увидим ситуацию, когда мы будем сидеть в спасённых ресторанах, а так называемые ботаники примутся скупать авиабилеты за границу в одну сторону», сообщил Кричевский.
Ранее НСН писала, что ряд столичных и питерских депутатов обратились к власти страны с призывом раздать по 25 тысяч рублей каждому взрослому гражданину России и по 15 тысяч рублей на каждого ребёнка. Против этой меры выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая не считает такие меры способом преодоления текущего кризиса.
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