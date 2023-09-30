Жителям Москвы расскажут об аддитивных технологиях

В столице 3 октября пройдет конференция «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры» в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что принять участие в мероприятии может любой желающий.

По словам Овчинского, аддитивные технологии занимают важное место в промышленном секторе экономики, так как благодаря им удается с высокой точностью и качеством создавать сложные трехмерные объекты, экономя время и ресурсы.

«Становление этого направления – очевидная потребность, необходимая для успешного развития сектора и повышения конкурентоспособности столичной продукции на рынке», – отметил глава департамента.

Он также уточнил, что конференция затронет вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций сотрудников промышленных предприятий в работе с технологиями 3D-производства.

Как рассказала гендиректор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова, совместно с «МТШ» специально для рынка аддитивных технологий было разработано около десяти вебинаров и два масштабных онлайн-курса, а также планируется к запуску проект «Дискуссионные клубы «Аддитивная арена – диалог экспертов».

«Московская техническая школа» – проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями.

