Жителям Москвы расскажут об аддитивных технологиях
В столице 3 октября пройдет конференция «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры» в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что принять участие в мероприятии может любой желающий.
По словам Овчинского, аддитивные технологии занимают важное место в промышленном секторе экономики, так как благодаря им удается с высокой точностью и качеством создавать сложные трехмерные объекты, экономя время и ресурсы.
«Становление этого направления – очевидная потребность, необходимая для успешного развития сектора и повышения конкурентоспособности столичной продукции на рынке», – отметил глава департамента.
Он также уточнил, что конференция затронет вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций сотрудников промышленных предприятий в работе с технологиями 3D-производства.
Как рассказала гендиректор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова, совместно с «МТШ» специально для рынка аддитивных технологий было разработано около десяти вебинаров и два масштабных онлайн-курса, а также планируется к запуску проект «Дискуссионные клубы «Аддитивная арена – диалог экспертов».
«Московская техническая школа» – проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями.
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