Жители Подмосковья смогут бесплатно провести газ на дачу

Владельцы участков в Подмосковье смогут провести газ к себе на дачу за счет федерального бюджета, следует из концепции газификации Минэнерго.

В эксперименте также примут участие Тюменская, Курганская и Челябинская области.

Как рассказал «Радио 1» преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Марсель Салихов, расходы на газификацию может взять на себя «Газпром».

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«Одна из идей, которую предлагает «Газпром»: на величину дополнительных расходов в связи с газификацией предоставлять льготы по налогу на добычу полезных ископаемых», - сказал эксперт.

По его словам, это означает, что государство будет субсидировать расходы на подключение.

Экономист напомнил, что в Подмосковье эта услуга самая дорогая среди регионов: цена может составить миллион рублей и выше. Он считает, что газификация за счет бюджета начнется не раньше 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазПодмосковье
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