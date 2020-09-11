Жители Подмосковья смогут бесплатно провести газ на дачу
Владельцы участков в Подмосковье смогут провести газ к себе на дачу за счет федерального бюджета, следует из концепции газификации Минэнерго.
В эксперименте также примут участие Тюменская, Курганская и Челябинская области.
Как рассказал «Радио 1» преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Марсель Салихов, расходы на газификацию может взять на себя «Газпром».
«Одна из идей, которую предлагает «Газпром»: на величину дополнительных расходов в связи с газификацией предоставлять льготы по налогу на добычу полезных ископаемых», - сказал эксперт.
По его словам, это означает, что государство будет субсидировать расходы на подключение.
Экономист напомнил, что в Подмосковье эта услуга самая дорогая среди регионов: цена может составить миллион рублей и выше. Он считает, что газификация за счет бюджета начнется не раньше 2021 года.
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