Жители Подмосковья смогут бесплатно провести газ на дачу

Владельцы участков в Подмосковье смогут провести газ к себе на дачу за счет федерального бюджета, следует из концепции газификации Минэнерго.

В эксперименте также примут участие Тюменская, Курганская и Челябинская области.

Как рассказал «Радио 1» преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Марсель Салихов, расходы на газификацию может взять на себя «Газпром».