Жителей Абхазии призвали к экономии электроэнергии на время ремонта Ингурской ГЭС

Гендиректор энергетической компании "Черноморэнерго" Михаил Логуа в Абхазии заявил о возможном дефиците выделенной Россией электроэнергии в республике. Об этом сообщает Интерфакс.

В числе причин энергодефицита Логуа назвал возросший уровень потребления электричества. По мнению Логуа, до завершения ремонта на ИнгурГЭС жителями страны будет потреблено 950 млн кВт.ч, в то время как Россия поставляет 800 млн.

Логуа призвал жителей к сознательному потреблению, чтобы избежать энергодефицита за счет экономии, в противном случае власти республики будут вынуждены прибегать к "веерным отключениям". Однако глава компании отметил, что причиной отключений в последние дни стали сильные снегопады.

Ингурская гидроэлектростанция была приостановлена на три месяца для проведения ремонтных работ. До конца апреля необходимо отремонтировать аварийный участок длиной в 2,5 км и устранить утечки. Станция работает с 1978 года, средства на ее ремонт выделяет Европейский банк реконструкции и развития, а также Еврокомиссия.

