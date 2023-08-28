Жилые дома появятся на участке бывшей промзоны Братцево в Москве

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий на участке бывшей промышленной зоны «Братцево» появятся многоквартирные жилые дома и офисные помещения. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, всего планируется возвести свыше 550 тысяч квадратных метров недвижимости.

Инвестором проекта определена группа компаний «Инград». В прошлом году с ней было подписано соглашение, согласно которому будет построено 49 тысяч квадратных метров помещений для учреждений и организаций и более 500 тысяч квадратных метров жилья.

«В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – уточнил вице -мэр.

Он также добавил, что в настоящее время идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ.

Как рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, в рамках первого этапа проекта будет возведено 10 жилых секций переменной этажности, рассчитанных в общей сложности на 1,5 тысячи квартир, а также школа, детский сад и ФОК с бассейном.

По словам заместителя гендиректора группы компаний «Инград» Ларисы Лукьяновой в планах разместить детские площадки внутри двора без машин, а для взрослых обустроить прогулочный бульвар и уютный променад на уровне второго этажа.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

