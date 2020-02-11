В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Замгендиректора Института национальной энергетики пояснил НСН, что желание Белоруссии покупать у России нефть по цене ниже мировой будет реализовано лишь при синхронизации Налоговых кодексов.
Белоруссия хочет покупать нефть у России по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке. Такое заявление сделал первый заместитель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, цена на мировом рынке держится в указанных пределах из-за изменения стоимости барреля. Сейчас Белоруссия покупает у России нефть по цене на 17% ниже мировой, но, как указал белорусский вице-премьер, эта скидка только компенсирует сумму разницы таможенных пошлин.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, почему Москва не сможет пойти на уступки Минску, и как это связано с нежеланием соседей синхронизировать Налоговый кодекс.
«Это логичное желание, но Белоруссия и сейчас покупает у нас нефть ниже мировых, при чем тут таможенные пошлины? Страна и так получает нефть без их учета. Именно за счет этого получается более низкая цена, чем для любого другого покупателя российской нефти. Речь в данном случае идет о желании Белоруссии защитить свои сверхдоходы от дешевой российской нефти от последствий реализации большого налогового маневра в России», - пояснил эксперт.
Налоговый маневр, вступивший в силу в 2019 году, предусматривает два главных принципа: рост налога на добычу полезных ископаемых и постепенное снижение до полного обнуления к 2024-му году экспортной пошлины на нефть.
Эксперты еще в 2018 году, когда о налоговом манёвре только заговорили, предупреждали, что его реализация неизбежно приведет к конфликту с Белоруссией. Страна получает дешевую нефть за счет того, что не уплачивают экспортной пошлины.
Два белорусских завода по переработке нефти суммарно перерабатывают около 25 млн тонн нефти при потребности страны в 7 млн. Таким образом, две трети перерабатываемых нефтепродуктов (это, в основном, дизельное топливо, мазут) отправляется на экспорт. За счет того, что белорусы покупают дешевую нефть, они получают дополнительный доход в сотни миллионов долларов при реализации переработанного сырья.
«Конечно же, Белоруссия хочет сохранить этот доход, и, конечно же, будет за него бороться. И все потуги Минска высказываться по поводу цен на нефть – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Те условия, которые предлагали для того, чтобы повысить маржинальность своей нефтепереработки в новых условиях Белоруссию не устроили. Но это было главное предложение, которое казалось синхронизации Налоговых кодексов», - напомнил НСН Александр Фролов.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам, но Россия, по его словам, настаивает на более высоких премиальных по договорам о поставках.
«Очевидно, что выполнять до 2024 года просьбу Белоруссии продолжать ей продажи нефти на 15-17% дешевле мировых цен, невозможно. Дешевле, чем собственным нефтеперерабатывающим предприятиям, будет тяжело продавать. Но ни Белоруссия, ни Россия не хотят разрыва отношений. Какой можно предложить выход при нежелании Минска синхронизировать Налоговые кодексы, я сказать не берусь. При этом возможность продавать нефть Белоруссии дешевле будет меньше с каждым годом. И это не по злому умыслу России, просто сама система спонсирования белорусской экономики зиждилась на использовании экспортной пошлины, которая через 4 года будет равно нулю», - подытожил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Белоруссия в последнее время ищет альтернативных поставщиков. Уже закуплена партия углеводородов в Норвегии. 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам.
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