В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

Белоруссия хочет покупать нефть у России по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке. Такое заявление сделал первый заместитель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, цена на мировом рынке держится в указанных пределах из-за изменения стоимости барреля. Сейчас Белоруссия покупает у России нефть по цене на 17% ниже мировой, но, как указал белорусский вице-премьер, эта скидка только компенсирует сумму разницы таможенных пошлин.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, почему Москва не сможет пойти на уступки Минску, и как это связано с нежеланием соседей синхронизировать Налоговый кодекс.

«Это логичное желание, но Белоруссия и сейчас покупает у нас нефть ниже мировых, при чем тут таможенные пошлины? Страна и так получает нефть без их учета. Именно за счет этого получается более низкая цена, чем для любого другого покупателя российской нефти. Речь в данном случае идет о желании Белоруссии защитить свои сверхдоходы от дешевой российской нефти от последствий реализации большого налогового маневра в России», - пояснил эксперт.

Налоговый маневр, вступивший в силу в 2019 году, предусматривает два главных принципа: рост налога на добычу полезных ископаемых и постепенное снижение до полного обнуления к 2024-му году экспортной пошлины на нефть.

Эксперты еще в 2018 году, когда о налоговом манёвре только заговорили, предупреждали, что его реализация неизбежно приведет к конфликту с Белоруссией. Страна получает дешевую нефть за счет того, что не уплачивают экспортной пошлины.

Два белорусских завода по переработке нефти суммарно перерабатывают около 25 млн тонн нефти при потребности страны в 7 млн. Таким образом, две трети перерабатываемых нефтепродуктов (это, в основном, дизельное топливо, мазут) отправляется на экспорт. За счет того, что белорусы покупают дешевую нефть, они получают дополнительный доход в сотни миллионов долларов при реализации переработанного сырья.