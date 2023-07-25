Зерновой союз: Для резкого подорожания пшеницы в России нет причин

«Основной причиной того, что сейчас российская пшеница потихонечку начала подрастать в цене - девальвация рубля. Рубль подешевел по отношению к доллару, что и стало главной причиной внутреннего подорожания. Самостоятельных причин для сильного подорожания пшеницы нет, поскольку очень много запасов у нас и нас ждет хороший урожай. Аналитики прогнозируют от 130 до 140 миллионов тонн, в составе 86-89 тонн пшеницы. Нет причин для резкого подорожания вообще», - отметил собеседник НСН.

По его словам, в прошлом году был рекордно большой экспорт российского зерна. Злочевский выразил надежду, что в этом году Россия сможет повторить прошлогодний успех.

«Это большой урожай, нам за глаза хватает ресурсов для того, чтобы удовлетворять все внутренние потребности и экспортные программы вкупе. Экспорт при таких параметрах должен быть на уровне прошлого сезона, что был рекордным - 60 миллионов тонн, из них 50 миллионов тонн пшеницы. По идее, мы должны повторить эти цифры в текущем сезоне. Это не в ущерб внутреннему рынку вообще», - сказал эксперт.

Ранее Злочевский заявлял, что зерновая отрасль России недополучила из-за черноморской инициативы около миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

