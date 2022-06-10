Зерно из Запорожской области экспортируется в Северную Америку в обход санкций

Экспорт зерна из Запорожской области в Северную Америку производится через третьи страны, не попадая под санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Новость дополняется…


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортЗерно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры