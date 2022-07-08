Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении поставлять украинскую электроэнергию в Европу для возмещения снижения объемов газа из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления перед депутатами парламента Словении.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что Евросоюзу нужно будет более трех лет, чтобы полностью заместить поставки газа из России. При этом, по оценкам агентства, в наибольшем риске внезапной остановки поставок газа будут Венгрия, Чехия и Словакия.

Проблемы с поставками российского газа в Евросоюзе начались после введения санкций против РФ из-за военной операции на территории Украины.

