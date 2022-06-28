Fitch: ЕС потребуется более трех лет на возмещение российского газа
Евросоюзу нужно будет более трех лет, чтобы полностью заместить поставки газа из России. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch.
По данным агентства, в наибольшем риске внезапной остановки поставок газа находятся Словакия, Венгрия и Чехия. В то же время наименее уязвимы - Польша, Литва и Румыния, считают эксперты агентства.
В агентстве также отметили, что в регионе будет наблюдаться отрицательный рост и инфляция. Как считает агентство, последствия для разных стран будут отличаться в связи с рядом смягчающих факторов.
Проблемы с поставками российского газа начались после введения санкций против РФ из-за военной операции на территории Украины.
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