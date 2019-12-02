Зеленский призвал обсудить транзит газа на встрече «нормандской» четверки

При этом Зеленский признал, что запуск газопровода «Северный поток-2» значительно ослабил позиции Киева в переговорном процессе. При этом европейцы, посетовал украинский президент, говорят Киеву о том, что речь идет об экономическом, а не политическом проекте.

Зеленский подчеркнул, что говорить о «Северном потоке-2», как об экономическом проекте, можно будет только в случае, если Россия и Украины подпишут договор на транзит газа на срок до десяти лет.

Президент добавил, что рассчитывает на помощь Европы в разрешении газового спора между Москвой и Киевом, отмечает РИА ФАН

