Эксперт усмотрел выгоду для России в предложении Украины по газу

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил НСН, что же имел ввиду украинский министр, говоря о привязке цены на российский газ «к европейскому индикaтору», с одной стороны, и отказе Украины подписывать контракт на топливо для Украины по «политической» цене, с другой.

«Газпром традиционно стремился к долгосрочным отношениям, но не с Украиной. В контрактах была прописана цена газа, которая привязана к цене нефти. Последние 10-летия на европейском рынке модель поменялась, теперь цена газа формируется на специализированных биржах, которые называются хабами. Ближайший хаб к Украине находится в Баумгартене (Австрия). Цена на хабах очень сильно скачет. Бывали случаи, когда за день она взлетала в три раза. Говорить о стабильности не приходится. Это и есть те самые европейские правила. Украинцы хотят, чтобы цена на газ формировалась через хабы.

Газпром против этого не возражает. Значительная часть нашего газа продается через хабы. Прогнозирую, что большая часть российского газа будет поставляться партнерам по биржевым ценам. Это касается и СПГ. По общему опыту функционирования рынка отмечу, чем больше газа не хватает на рынке, тем выше его стоимость. Поскольку в ближайшие годы газ будет становиться все более дефицитным из-за снижения добычи газа и роста его потребления в Европе, цены на топливо будут расти. Поэтому Газпром не совершит ошибки, перейдя на биржевые цены поставок газа. Скорее всего, это приведет к увеличению доходов Газпрома, а не к их падению», - заявил эксперт.

Ранее Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН высказал мнение о том, будет ли Россия возвращать Украине долг на сумму $2,56 млрд.

