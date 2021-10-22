Зеленский предложил «Газпрому» скидку на дополнительную прокачку газа

По словам Зеленского, скидка на 50% распространиться на объемы сверх предусмотренного контрактом объема в 40 миллиардов кубометров в день .

«Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома"», - передает слова Зеленского Bloomberg.

По мнению лидера Украины, это позволит Европе избежать настоящей газовой катастрофы предстоящей зимой.

