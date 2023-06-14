Завод по производству инновационных лекарств появится в Москве
Московское правительство и группа компаний «Промомед» подписали в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума соглашение о совместном создании на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов. Договор заключили глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и председатель совета директоров группы компаний Петр Белый.
Ожидается, что современная научно-исследовательская лаборатория появится на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь предусмотрен опытно-производственный участок для создания новейших препаратов и масштабирования технологических процессов. На площадке «Алабушево» запустят завод по изготовлению российских биопрепаратов — аналогов иностранных средств для лечения смертельно опасных заболеваний. Кроме того, будет создана внушительная технологическая база для выпуска и разработки сверхновых российских препаратов, не имеющих аналогов в мире.
Овчинский заявил, что новое предприятие вольется в фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис Москва». Он добавил, что под строительство завода будет задействован земельный участок площадью 3,2 га, новое производство обеспечит работой более чем 400 москвичей, а на реализацию проекта потратят порядка 4,3 млрд рублей.
Ожидается, что на первом этапе предприятие будет ежегодно выпускать порядка 250 тысяч флаконов лекарственных препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru