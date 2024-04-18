Завод «Москвич» опроверг наличие обстоятельств банкротства

Обстоятельства банкротства автомобильного завода «Москвич» отсутствуют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Москвич» отметил, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве завода не отражает реальное финансовое состояние предприятия. В пресс-службе заявили, что действия иностранного контрагента направлены на подрыв деловой репутации компании.

«Завод считает действия представителей иностранного контрагента недобросовестными», - подчеркнули в «Москвиче».

В марте стало известно, что завод «Москвич» намерен найти второго китайского партнера для сборки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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